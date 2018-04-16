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17 апреля - события дня

17:54 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати

В Тюмени в 10 часов в малом зале (каб. 521) начнется внеочередное заседание комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству гордумы. 

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Подведение итогов работы городской полиции за 10 лет: как это было". 

В Тюмени в 11 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) откроется выставка "Благовест". 

В Тюмени в 11 часов 30 минут в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Весенний призыв в ряды Вооруженных сил РФ в Тюменской области. Итоги осеннего призыва 2017 года".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в прокуратуре Тюменского района (ул. Московский тракт, 159а) первый заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник проведет личный прием граждан.

В Тюмени в 12 часов депутат Тюменской областной думы Инна Лосева откроет фотовыставку, посвященную 70-летию тюменской геологии.

В Тюмени в 12 часов в Тюменском большом драматическом театре (ул. Республики, 129, 4 этаж, служебный вход) начнется пресс-конференция по случаю пятого всероссийского фестиваля-конкурса актерской песни "Почти Belcanto". 

В Тюмени в 17 часов в Тюменском большом драматическом театре (ул. Республики, 129, 2 этаж, главный вход) начнется открытие выставки театральных фотографов.

Этот день в истории:

1610 — английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, в котором он открыл Гудзонов залив.

1824 — подписание российско-американской конвенции об определении границы русских владений в Северной Америке.

1839 — после распада федерации республик Центральной Америки образовалось государство Гватемала.

1877 — Лев Толстой закончил роман "Анна Каренина".

1891 — Александр III подписал рескрипт о строительстве Великого Сибирского пути (Транссиба).

1894 — родился Борис Щукин, актер, народный артист СССР.

1941 — подписание акта о капитуляции югославской армии во время Второй мировой войны.

1968 — в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных".

1970 — Пол Маккартни издал первый сольный альбом McCartney.

1986 — принято постановление ЦК КПСС "Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране", согласно которому каждая семья должна была иметь отдельную квартиру или дом к 2000 году.

1992 — за Россией закреплены два официальных названия — "Российская Федерация" и "Россия".

2014 — умер Габриэль Гарсиа Маркес - колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982).

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