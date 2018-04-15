Элина Сабируллина станет послом Победы на параде в Санкт-Петербурге

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Победителями Всероссийского конкурса "Послы Победы" в этом году объявлены 200 лучших добровольцев. Тюменскую область представят три человека, в их числе – специалист молодежного центра "Поколение" Элина Сабируллина.

Элина Сабируллина – внучатая племянница знаменитого Хабибуллы Якина - участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы.

Послы Победы станут соорганизаторами празднования Дня Победы 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге. Вместе с экспертами, организаторами и опытными добровольцами они пройдут ряд тренингов, предварительный инструктаж и репетицию на месте проведения парада, пишет "Комсомольская правда в Тюмени".