Тюменкам напоминают о возможности повысить квалификацию

trud.admtyumen.ru

Органы службы занятости Тюменской области проводят основное и дополнительное профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, в первом квартале 2018 года в программе участвовала 81 женщина.

Обучение для женщин проводится бесплатно. Для мам, которые не имеют возможности пройти его очно, по ряду профессий используется форма дистанционного обучения.

В тройку лидеров по численности приступивших к обучению входят программы повышения квалификации бухгалтеров, специалистов по кадрам, делопроизводителей.

Профессиональное обучение организуется и по профессиям, позволяющим осуществлять трудовую деятельность на рабочих местах с применением гибких форм занятости и дистанционной занятости таким, как например: "маникюр", "парикмахер", "швея", "портной", "бухгалтер".