Дежурные бабушки полюбились школьникам Голышмановского района

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Новый социальный проект для пожилых людей стартовал в Голышмановском районе. Педагоги, вышедшие на пенсию, помогают школьникам сделать домашнее задание и познавательно провести время.

По вторникам и четвергам дети приходят к Валентине Ивановне Денисовой, чтобы взять уроки рисования. В среду их ждут встречи с Александрой Андреевной Ивановой, которая всю жизнь проработала в детском саду и знает, как организовать интересный досуг. Татьяна Владимировна Парфенова каждый понедельник помогает ребятам с биологией, химией, изобразительным искусством.

"Чувствуем, детки душой к нам тянутся, – это и есть наша награда", – признается Татьяна Парфенова.

Поначалу дежурные бабушки планировали заниматься внеклассной деятельностью с детворой в течение часа, но затем стали помогать и с уроками – для этого в читальном зале расставили учебные парты, пишет газета "Тюменская область сегодня".