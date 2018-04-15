Ученик тюменского лицея №81 может попасть в национальную сборную России по геологии

Фото геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета

Девятиклассник 81 лицея Александр Меньшиков стал абсолютным победителем в своей возрастной группе на открытой олимпиаде по геологии "Геосфера", которая проходила в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

"Нашу область представляли воспитанники тюменского клуба юных геологов – десятиклассник 92 школы Кирилл Кельтман и девятиклассник 81 лицея Александр Меньшиков. Александр Меньшиков стал абсолютным победителем среди 8-9 классов. В следующем году в случае повторного успеха он сможет войти в национальную сборную России и представить страну на Международной олимпиаде по наукам о Земле - International Earth Science Olympiad", - пояснила она.

Попасть в национальную сборную России могут только ученики 10 классов. В этом году площадкой международной олимпиады станет Тайланд. В 2019 году принимать International Earth Science Olympiad будет Южная Корея, пишет "Мегатюмень".