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Тюменцу, получившему сильные ожоги, нужны лекарства

16:23 15 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: Дом милосердия "Богадельня" (Тюмень)

Дом милосердия "Богадельня" через социальные сети обратился к тюменцам: постояльцам учреждения нужны медикаменты. Финансовая помощь требуется пострадавшему в пожаре и онкобольному.

"Нашему обгоревшему пациенту требуется пластырь "Контрактубекс", который убирает келоидные рубцы. Пластырь очень дорогой, ориентировочная стоимость - более 1 тыс. рублей. Для пациента, которого недавно забрали из онкодиспансера, нужны свечи "Флексен" и "Витапрост", таблетки "Тамсулозин", - обратилась к тюменцам руководитель "Богадельни" Галина Пуршуткина.

Оказывать материальную помощь центру можно и вне зависимости от запросов "Богадельни". Денежные средства на приобретение нужных вещей тюменцы могут перечислить на карту Сбербанка (5469 6700 1319 8711) или привезти непосредственно в "Богадельню", предварительно созвонившись с руководителем по номеру 89097375050.

Напомним, "Богадельня" – место, где нуждающиеся тюменцы могут бесплатно поесть, взять одежду. Бездомные, малоимущие, инвалиды, дети из неблагополучных семей – здесь выслушают всех. По возможности помогут с работой и восстановлением утерянных документов. Сестры милосердия окажут посильную медицинскую помощь, пишет "Вслух.ру".

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