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Ялуторовская красавица похудела на тридцать килограмм для участия в конкурсе красоты

18:21 15 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Конкурс красоты "Миссис УрФО"

Финальные испытания конкурса красоты "Миссис УФО-2018" состоятся 12 мая. Ялуторовск представит Альфия Колмакова из деревни Черемушки. Для прохождения отбора девушке пришлось похудеть на 30 килограмм.

Предложение поучаствовать в конкурсе поступило к девушке в феврале прошлого года после рождения ее сына Богдана. Когда Альфия пришла на отборочный этап, организаторы были удивлены амбициями ялуторовчанки, так как ее вес на тот момент составлял 86 килограмм. Однако девушка пообещала сбросить лишний вес до первых конкурсных испытаний, которые начинались в октябре. Обещание было выполнено: помимо постоянных занятий тайским боксом и физическими упражнениями, большую роль сыграло правильное питание и консультация с диетологом. В итоге за четыре месяца девушка успешно избавилась от 30 лишних килограммов.

Изначально финал конкурса красоты планировался на март 2018 года, но дату мероприятия перенесли на 12 мая. В итоге конкуренцию Альфие Колмаковой составят лишь 30 участниц. Следить за ходом мероприятия вы можете в группе конкурса "ВКонтакте", пишет "Тюменская область сегодня". 

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