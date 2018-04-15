Тюменцы очистят пригородные леса от мусора

фото организаторов: Лесные субботники | Тюмень

Тюменцев приглашают очистить загородные леса от мусора. Первые весенние субботники пройдут 5 и 6 мая.

Место уборки пока не определено, отмечают в экологическом движении "Зеленый хоровод" - волонтеры ждут таяния снега, а вот время встречи уже известно – в 10 часов 30 минут на большой парковке напротив ТЦ "Рентал". При этом организаторы обещают рассадить в волонтерские машины тех, у кого личного транспорта нет.

С собой экологи советуют брать на субботники спрей от клещей, резиновые сапоги с теплыми носками, резиновые перчатки.

Информация о проводимых субботниках будет обновляться в группе "ВКонтакте", пишет "Вслух.ру".