Упоровские аграрии привезли с ганноверской выставки новую технику

admtyumen.ru

Полевые опрыскиватели "AMAZONE" применят во время посевной в агрофирме КРиММ. К началу весенне-полевых работы в Упоровском районе обновили часть сельхозтехники. Об этом рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

"На протяжении нескольких лет мы посещаем все значимые выставки достижений в сельском хозяйстве. Изучаем все, что касается полевой техники, оборудования по переработке продукции, новейших сортов картофеля и овощей. В частности, богатым на деловые контакты оказался наш выезд на одну из крупнейших в мире выставок "Агритехника" в Ганновере. Ее итогом для нас стало подписание договора с производителем полевых опрыскивателей AMAZONE, это признанный лидер в данном сегменте", - пояснил он.

Также на поля КРиММа в этом году выйдут более вместительные прицепы.