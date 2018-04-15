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Назван исполнитель Терминатора в новом фильме

19:27 14 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта elemento.by

Гэбриел Луна получил роль новой модели терминатора в безымянном перезапуске "Терминатора". Об этом сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на Deadline.

Какого именно робота сыграет 35-летный актер и на чьей стороне будет сражаться, не уточняется. Вместе с Луной к актерскому составу картины присоединилась Наталия Рейс.10 апреля стало известно, что в фильме также снимется Диего Бонета. Другой новичок франшизы, Маккензи Дэвис, должна стать лицом ребута и воплотить на экране современную версию Сары Коннор. Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон появятся в фильме в знакомых ролях.

Постановкой перезапуска, под чутким продюсерским руководством Джеймса Кэмерона, занимается режиссер "Дэдпула" Тим Миллер.

Детали сюжета по-прежнему не раскрываются. Известно лишь, что с помощью перезапуска Кэмерон намерен вернуть франшизу в правильное русло и продолжить историю "Терминатора 2".

Луна известен в основном телевизионными проектами. Самая заметная его роль — Призрачный гонщик в сериале AMC "Агенты Щ.И.Т.".

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Теги: кино

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