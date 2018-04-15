В Австралии рыбак вытащил из акулы около сотни детенышей

evolutsia.com/images/stories/641-3.jpg | Фото: evolutsia.com

В Австралии рыбак сделал кесарево сечение мертвой акуле и спас 98 ее детенышей. Видео необычного инцидента опубликовано на YouTube, пишет РИА Новости.

Увидев, что живот акулы шевелится, 46-летний Мэтью разрезал его и увидел детенышей.

По словам мужчины, он не ожидал, что акулят окажется так много. После успешной "операции" мужчина выпустил их в воду, а мясо матери съел вместе с семьей.