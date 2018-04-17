18 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут на арене легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12) под руководством российского биатлониста, участника зимних Олимпийских игр в Нагано, чемпиона Европы, многократного призера этапов Кубка мира и Европы, директора спортшколы № 2 Павла Вавилова начнется зарядка в рамках акции "Областная зарядка".

В Тюмени в 10 часов в малом зале администрации Тюмени начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы.

В Тюмени в 10 часов в ТИУ на кафедре Техносферной безопасности (ул. Луначарского, 2) начнется всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы охраны труда и промышленной безопасности" в рамках Всемирного дня охраны труда.

В Тюмени в 11 часов в филиале ФКУ "Уралуправтодор" (ул. Челюскинцев, 29/1) в режиме видеосвязи начнется пресс-конференция начальника ФКУ "Уралуправтодор" Федерального дорожного агентства Алексея Борисова, посвященная вопросам строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения.

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Прогноз и подготовка сил и средств к паводку 2018 года". В пресс-конференции примут участие начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алёхин, начальник филиала Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Морозова.

В Тюмени в 14 часов в малом зале администрации Тюмени начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской думы.

В Тюмени в 14 часов на площадь Памяти начнется открытие областной "Вахты памяти" и патриотической акции "Георгиевская ленточка".

Этот день в истории:

В 1718 году по указу Петра I создан Капитул российских орденов, который разрабатывал статут орденов и других государственных наград и вел учет награжденных.

В 1789 году в Тобольске торжественно открыта типография Василия Корнильева - первая типография в Сибири.

В 1846 году американец Хаусс запатентовал телеграфный аппарат.

В 1902 году Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.

В 1922 году в Москве начал функционировать первый автобус.

В 1923 году основано спортивное общество "Динамо".

В 1927 году ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.

В 1934 году американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт (штат Техас).

В 1967 году завершено строительство искусственного Красноярского моря.

В 1968 году старый Лондонский мост продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.

В 2001 году Михаил Горбачев получил премию от США "За глобальное взаимопонимание" в размере 10 тыс. долларов.