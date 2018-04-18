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19 апреля - события дня

17:54 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати

В Тюмени в 10 часов начнется восемнадцатое заседание Тюменской областной думы шестого созыва. 

В Тюмени в 10 часов начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы. 

В Тюмени в 11 часов на базе Тюменского индустриального университета (ул. Луначарского, 2 конференц-зал) начнется международная научно-методическая конференция "Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы и практика". 

В Тюмени в 12 часов в Институте архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета стартует международный молодежный архитектурно-художественный фестиваль "Золотая АрхИдея-2018".

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Актуальные вопросы лекарственного обеспечения. Паллиативная помощь".

В Тюмени в 12 часов в СОК "Здоровье" начнутся соревнования по баскетболу (2 группа) в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященная Победе в Великой Отечественной войне.

В Тюмени в 14 часов в спортшколе "Прибой" начнется торжественное открытие соревнований открытого Кубка Тюменской области по фигурному катанию на коньках "Тюменский конек".

Этот день в истории:

В 1563 году в Москве началось печатание первой книги "Апостол".

В 1563 году в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

В 1882 году умер Чарльз Дарвин, английский естествоиспытатель, автор знаменитой теории эволюции живых организмов.

В 1902 году родился Вениамин Каверин - писатель, автор произведения "Два капитана".

В 1919 году Лесли Ирвин сделал первый прыжок с парашютом, раскрывающимся после прыжка.

В 1928 году было завершено издание первого Оксфордского словаря английского языка.

В 1935 году в СССР основано спортивное общество "Спартак".

В 1967 году на экраны вышел фильм Ролана Быкова "Айболит-66".

В 1984 году официально утвержден национальный гимн Австралии.

В 1995 году некий Тимоти Макуэй взорвал начиненный взрывчаткой микроавтобус перед входом в административно-культурный центр города Оклахома-Сити в США. Погибли 168 человек.

В 2000 году в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.

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