В регионе на четверть увеличились закупки обезболивающих средств

Медицинский городок. Фото ИА "Тюменская линия"

Более 110 тыс. пациентов Тюменской области получают льготные лекарства по данным на апрель 2018 года.

Об этом сообщил начальник регионального управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения департамента здравоохранения Алексей Немков на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Обеспечение медикаментами жителей региона реализуется по четырем программам льготного лекарственного обеспечения за счет средств федерального и областного бюджетов. По словам Алексея Немкова, региональный департамент здравоохранения своевременно провел аукционы на поставку лекарств и оказание услуги по обеспечению граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, что позволило создать запасы на полгода вперед.

"Перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов ежегодно расширяется. С 1 января он расширился на 25 наименований. В основном это лекарственные препараты для лечения сахарного диабета, ревматологических и онкологических заболеваний", - обратил внимание Алексей Немков.

Большое внимание уделяется вопросам оказания обезболивающей терапии. Закупки неинвазивных препаратов для лечения болевого синдрома (таблетки и трансдермальные пластыри) увеличились на 26%. По итогам закупки на 2018 год доля отечественных лекарственных препаратов для лечения хронических заболеваний в льготном сегменте составила около 78%. Оставшиеся медикаменты – зарубежные. "Это не количество средств, потраченных на те или иные препараты. Речь идет о числе упаковок, поставленных по итогам аукционов", - пояснил Алексей Немков.

По его словам, замена оставшегося сегмента импортных лекарств отечественными – это вопрос стратегии и тенденций развития фармацевтического рынка. "Производители препаратов, которые разыгрываем мы в рамках льготного лекарственного обеспечения жителей региона, может быть любым, как зарубежным, так и отечественным. Аукцион проводится по международному непатентованному наименованию", - отметил Алексей Немков.

Он напомнил, по вопросам лекарственного обеспечения организована работа телефонов горячей линии: 8 (3452) 55-78-23, 8 (3452) 68-45-65. Все поступающие вопросы рассматриваются совместно с медицинскими организациями оперативно.

Для удобства пациентов в медицинских организациях работают кабинеты доврачебного приема, в случаях стабильного течения хронических заболеваний начинается терапия на курс лечения до трех месяцев. Вопросы своевременного и бесперебойного обеспечения населения лекарственными препаратами медицинскими изделиями находятся на постоянном контроле правительства Тюменской области.

Лина Орлова