20 апреля - события дня

В Тюмени в 9 часов на площадке информационно-выставочного комплекса областного парламента начнется заседание круглого стола "Банкротство бизнеса: сложности и пути решения".

В Тюмени в 11 часов на площадке информационно-выставочного комплекса областного парламента начнется заседание круглого стола "Налоговые тренды – 2018. Что важно знать бизнесу".

В Тюмени в 11 часов в "Кванториуме" (проезд Геологоразведчиков, 6а) откроется выставка научно-технического творчества.

В Тюмени в 12 часов в департаменте образования и науки Тюменской области наградят победителей областных патриотических конкурсов "История одной фотографии" и "Мы о России будем говорить".

В Тюмени в 15 часов в музейном комплексе имени И.Я. Словцова (Советская, 63) начнется торжественная церемония закрытия и награждения областного конкурса "Педагог года - 2018".

В Тюмени в Институте архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета продолжает работу международный молодежный архитектурно-художественный фестиваль "Золотая АрхИдея-2018".

Этот день в истории:

В 1656 году в России появились медные деньги.

В 1865 году впервые объявлено о появлении безопасных спичек.

В 1901 году открыт Большой зал Московской консерватории.

В 1910 году комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

В 1934 году впервые присвоено звание Героя Советского Союза. Его получила группа летчиков, спасавших челюскинцев.

В 1932 году в Ленинграде завод "Промет" освоил выпуск первых отечественных бензино-раздаточных колонок.

В 1933 году издательство "Молодая гвардия" приступило к выпуску серии "Жизнь замечательных людей".

В 1940 году в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.

В 1984 году создан государственный заповедник "Верхне-Тазовский" в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 1994 году вступил в силу договор о коллективной безопасности государств СНГ, подписанный в 1992 в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 1996 году часы "Калатрава" 1939 года выпуска компании "Патек Филипп" были проданы на аукционе "Антикуорум" в Женеве за 1,78 млн долларов. Это самая большая цена за наручные часы.

В 2001 году впервые за всю историю британской поп-музыки участник "Биттлз" Пол Маккартни стал миллиардером.