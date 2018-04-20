Тюменские депутаты: водоразборные колонки не должны перемерзать зимой

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Водоразборные колонки, в которых все еще нуждается частный сектор Тюмени, не должны замерзать зимой. К такому выводу пришли депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.

Напомним, к 2015 году в Тюмени было более 460 колонок, сегодня их 275. Их ликвидируют планомерно с учетом интересов горожан. В первую очередь - основных потребителей – жителей частного сектора.

Депутат Юрий Баранчук напомнил коллегам о том, что зимой тюменцы, пользующиеся водоразборными колонками, нередко сталкиваются с проблемой – замерзанием при минусовых температурах. Генеральный директор "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин заверил парламентария, что этим летом компания намерена решить этот вопрос.

"Наши специалисты установили, что наиболее эффективная мера – утепление самого колодца, - рассказал Галиуллин. – Эту технологию уже апробировали прошедшей зимой, результаты хорошие, в этом году наиболее проблемные утеплят". По словам руководителя компании, за лето планируется подготовить к зиме 50 колодцев.

Николай Ступников