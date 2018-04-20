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21 апреля - события дня

17:58 20 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати

В Тюмени с 9 до 13 часов  пройдет весенний городской субботник.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Институте психологии и педагогики ТюмГУ (пр. 9 Мая, д.5) начнется всероссийская научно-практическая конференция "Здоровая среда – здоровое поколение".

В Тюмени в 10 часов в школе № 40 (ул. Профсоюзная, 46) начнется городской конкурс по робототехнике "Робомир". 

В Тюмени в 10 часов  в сквере "Комсомольский" начнется конкурс среди учащихся школ на лучший скворечник "Дом для птицы". 

В Тюмени в 10 часов на прилегающей территории рынка "Михайловский" (ул. Федюнинского, 55) начнется городская весенняя ярмарка.

В Тюмени в 16 часов во Дворце искусства и спорта "Пионер" начнется фестиваль геологической песни. 

В Тюмени в 12 часов 30 минут и в 18 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнутся концертные программы вузов и ссузов, которые оценят главный режиссер Московского государственного театра Надежды Бабкиной "Русская песня", член жюри Российской студенческой весны Максим Лахно из Москвы, исполнительный директор арт-резиденции Константина Хабенского "АРТХАБ" Михаил Волконадский из Казани и художественный руководитель театра пластики "Европа" Дмитрий Ефимов. 

В Тюмени с 9 до 15 часов в муниципальных поликлиниках пройдет профилактическая акция "Доктор с вами", посвященная предупреждению онкологических заболеваний.

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) начнется лекция Дениса Мещерякова "Что такое йога". 

В Тюмени в 9 часов в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся соревнования по баскетболу (2 группа) в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященная победе в Великой Отечественной войне. 

В Тюмени в 14 часов 30 минут в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется игра между волейбольным клубом "Тюмень" и "Трансгаз-Ставрополь" из Георгиевска. 

Этот день в истории:

В 1792 году состоялось присоединение Царства Польского к России.

В 1910 году в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель.

В 1937 году премьера "Анны Карениной" во МХАТе отмечается как событие государственной важности.

В 1939 году в Ленинграде открывается кинотеатр "Москва" - первый трехзальный кинотеатр в СССР.

В 1941 году состоялось вручение в Кремле сталинских премий.

В 1946 году после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.

В 1954 году СССР вступил в ЮНЕСКО.

В 1964 году начал транслироваться британский телевизионный канал BBC 2.

В 2000 году Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.

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