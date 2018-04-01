22 апреля - события дня

В Тюмени в 10 часов на Цветном бульваре начнутся соревнования по городошному спорту.

В Тюмени в 11 часов 15 минут в центре олимпийской подготовки “Тюмень-дзюдо”" (ул. В.Гнаровской, д. 1) начнется последний шестой этап Детской лиги дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет.

В Тюмени в 18 часов в школе "Байрес" (ул. Сургутская, 11/2) начнется бесплатный мастер-класс по изучению азов аргентинского танго.

В Тюмени в 17 часов в Доме культуры "Нефтяник" начнется финальное шоу областного фестиваля "Студенческая весна".

В Тюмени в 20 часов в мультицентре "Моя территория"(Ванцетти,1) начнется экокинопросмотр "Прекрасная зеленая". После просмотра состоится обсуждение. Вход свободный.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется игра между волейбольным клубом "Тюмень" и "Трансгаз-Ставрополь" из Георгиевска.

Этот день в истории:

1500 - португальская эскадра открывает побережье будущей Бразилии.

1799 - в Санкт-Петербурге дано повеление Павла I о передаче Таврического дворца под казармы лейб-гвардии Конного полка.

1832 - указом императора Николая I образовано российское Министерство иностранных дел.

1863 - состоялось первое заседание Московской городской думы.

1929 - возобновлено издание "Литературной газеты".

1969 - в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

1870 - родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов), политический и государственный деятель, революционер.