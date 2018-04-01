23 апреля - события дня

в Тюмени в 14 часов в администрации Тюменского района ( ул. Московский тракт, 115) начнется торжественное открытие всероссийской акции "Георгиевская ленточка".

В Тюмени в Тюменском государственном университете состоится III международная школа-семинар для молодых исследователей "Биогеохимия химических элементов и соединений в природных средах".

В с. Успенка в 18 часов ЦКиД "Родник" (ул. Коммунаров, 1) начнутся премьерные показы фильмов, снятых в рамках проекта "Успенская лаборатория кино" – победителя всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел".

Этот день в истории:

В 1896 году в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс.

В 1836 году вышел первый том журнала "Современник".

В 1907 году Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.

В 1932 году в Стратфорде-он-Эйвоне открыт Королевский шекспировский театр, который проводит шекспировские фестивали.

В 1945 году освобождены узники концлагеря Равенсбрюк.

В 1942 году в Германии объявлена сельскохозяйственная повинность для мальчиков 14-16 лет и девочек 16-17 лет.

В 1951 году учрежден Олимпийский комитет СССР.

В 1954 году в НБА введено правило 24 секунд, в течение которых владеющая мячом команда должна выполнить бросок по кольцу.

В 1959 году культурно-просветительская школа Тобольска преобразована в тобольское культурно-просветительское училище.

В 1964 году создан театр на Таганке.