Около шестисот ребят отдохнут в лагере "Спутник"

фото: ИА "Тюменская линия"

Центр детского отдыха "Спутник", который находится в Сорокинском районе, отмечает 60-летний юбилей. За время существования лагеря педагоги центра разработали и реализовали множество программ детского отдыха, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

На семи гектарах территории центра располагаются четыре хороших спальных корпуса на 30-50 спальных мест, столовая на 200 мест, досуговый центр, медицинский пункт, спортивные сооружения. Каждое лето в "Спутнике" отдыхают около 600 ребят.