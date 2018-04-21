Тюменские студенты узнали об особенностях работы коррекционного детского сада

фото Западно-Сибирского государственного колледжа

Стажировочную площадку в детском саду № 133 посетили студенты специальности "Адаптивная физическая культура" Западно-Сибирского государственного колледжа. Как рассказал член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Георгий Шатохин, в программу входили показательные выступления по методикам адаптивного физического воспитания.

"Данное мероприятие проводилось для обмена опытом, повышения профессиональных компетенций в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также дальнейшего взаимодействия и сотрудничества, - отметил он.

Студентам продемонстрировали методики реабилитации, групповые и индивидуальные работы с детьми с особыми познавательными потребностями. По окончании работы стажировочной площадки гости ознакомились с особенностями лечения и реабилитации методом канистерапии, пишет Мегатюмень