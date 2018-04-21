Посевная в Тюменском районе начнется в конце апреля

Фото пресс-службы Минсельхоза

Погодные условия внесли коррективы в посевную кампанию в Тюменском районе. Предполагается, что она начнется в конце апреля - начале мая. Как сообщают специалисты управления АПК, земля пока оттаяла на 10 сантиметров.

В целом, район в целом готов к проведению весенне-полевых работ на 90 процентов, а семь крупных хозяйств - "Успенское", "Мальковское", Учхоз, "Ясень-Агро, "Рощинская", "Мальковское", птицефабрики "Боровская" и "Пышминская" – на все 100

К предстоящей посевной стопроцентно готова вся имеющаяся сельскохозяйственная техника: 321 трактор, 118 сеялок и 131 культиватор, пишет "АиФ - Западная Сибирь".