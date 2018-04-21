Названы победители турнира #ФИЗИКА_NEXT

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На первом региональном турнире #ФИЗИКА_NEXT тюменские школьники показали хорошие знания точных наук. Задания, аналогичные заключительному этапу всероссийской олимпиады, решали около 60 ребят.

Специальную региональную номинацию учредили, чтобы поддержать стремление школьников к познанию точных наук и дать им возможность попробовать выполнять задания в условиях, максимально приближенных к олимпиаде федерального уровня, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Сильнейший результат среди десятиклассников показал ученик областной физико-математической школы Рустам Садыков. Среди девятиклассников не было равных Владимиру Сутеру из 34 лицея Тюмени. В параллели восьмых классов максимальный балл набрал ученик областной ФМШ Герман Кузнецов. Кроме заслуженных наград, все участники турнира получат путевки на профильные смены, которые пройдут этим летом - такой подарок будущим инженерам сделал губернатор региона Владимир Якушев.