Детские сады и школы обеспечены обогащенными продуктами

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В Тюменской области достигнуто 100-процентное обеспечение йодированной солью детских, лечебных и оздоровительных учреждений. Об этом рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По ее словам, в регионе организована планомерная работа, направленная на профилактику эндемических заболеваний, связанных с недостаточным содержанием йода в воде, почве и пищевых продуктах. На постоянном контроле управления находятся йодированная соль, витаминизированные и обогащенные продукты, которые реализуются на розничном рынке и в общественном питании.

В 2017 году с целью повышения информированности населения о проблеме йодного дефицита и методах его профилактики, сотрудниками ТГМУ совместно с управлением разработано учебно-методическое пособие по проведению уроков здоровья. Это пособие позволит преподавателям и средним медицинским работникам в школах в доступной форме донести информацию до учеников и их родителей.

Галина Шарухо также рассказала, что в 2017 году силами Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области исследовано 534 пробы йодированной соли (в том числе 87 соли импортного производства). Все пробы соответствовали гигиеническим нормативам, пишет "Вслух.ру".