Тюменские театралы вернулись с гастролей

Фото vk.com/teatrkosmos Фото vk.com/teatrkosmos

Резиденты "Космоса" вернулись с гастролей в Казани. Театр-студия "Тишина" и театр "Мимикрия" представили на суд зрителей фантасмагорию "Ревизор" и пластический перевод одноименного рассказа Рэя Брэдбери "Убить полюбовно".

"В Казани зрители очень добрые и мыслящие: они смеялись не только над ситуативным юмором, но и над интеллектуальным. Сама площадка "АРТХАБа" изначально несценическая: раньше там находилась старинная аптека. Мы полностью убрали одежду сцены и обыгрывали пространство с его полукруглыми окнами. Такая сценическая площадка для нас намного интереснее, чем сценическая коробка. Надеемся, что обменные гастроли станут традицией", – рассказала режиссер театра-студии "Тишина", руководитель проектного офиса МТЦ "Космос" Марина Деликатная.

Напомним, что с 12 по 14 апреля проходили обменные гастроли арт-резиденции К.Ю. Хабенского "АРТХАБ" и Молодежного театрального центра "Космос", пишет "Мой портал".