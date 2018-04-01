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Тюменские театралы вернулись с гастролей

Общество, 18:19 21 мая 2018

Фото vk.com/teatrkosmos

Резиденты "Космоса" вернулись с гастролей в Казани. Театр-студия "Тишина" и театр "Мимикрия" представили на суд зрителей фантасмагорию "Ревизор" и пластический перевод одноименного рассказа Рэя Брэдбери "Убить полюбовно".

"В Казани зрители очень добрые и мыслящие: они смеялись не только над ситуативным юмором, но и над интеллектуальным. Сама площадка "АРТХАБа" изначально несценическая: раньше там находилась старинная аптека. Мы полностью убрали одежду сцены и обыгрывали пространство с его полукруглыми окнами. Такая сценическая площадка для нас намного интереснее, чем сценическая коробка. Надеемся, что обменные гастроли станут традицией", – рассказала режиссер театра-студии "Тишина", руководитель проектного офиса МТЦ "Космос" Марина Деликатная.

Напомним, что с 12 по 14 апреля проходили обменные гастроли арт-резиденции К.Ю. Хабенского "АРТХАБ" и Молодежного театрального центра "Космос", пишет "Мой портал". 

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