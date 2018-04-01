Служебные квартиры для учителей готовы предоставить в Юргинском районе

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Помещение старой больницы в Юргинском переоборудуют в квартиры для учителей. На первом этаже будет располагаться амбулатория, а на втором – служебные квартиры.

Так в Юргинском районе планируют решить проблему нехватки кадров. Об этом рассказал глава муниципалитета Виктор Васильев.

"В первую очередь молодым специалистам необходимо предоставить жилье. Два года назад мы построили для них двухквартирный дом в селе Лесное. Однако, мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому при поддержке регионального правительства планируем восстановить двухэтажное здание амбулатории, которая расположена в селе Северо-Плетнево. Раньше это помещение занимала больница, но уже на протяжение многих лет функционирует только один этаж. Второй находится в неприглядном виде и пустует. После капремонта первый этаж отдадут под амбулаторию, а на втором - планируем обустроить под служебные квартиры для педагогов", - пояснил он.

Именно учителя в Юргинском районе в большом дефиците - в основном в педагогическом коллективе специалисты старше 60 лет.

"Молодежь нужна, но пригласить молодого специалиста и поселить его в дом с печным отоплением мы не можем, поэтому и хотим предоставлять новым кадрам благоустроенное жилье", – резюмировал он.

Добавим, что в Юргинском районе практикуют подписание трехстороннего соглашения между администрацией, вузом и выпускниками местных школ, пишет "Тюменская область сегодня".