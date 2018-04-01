Тюменцев научат выигрывать гранты

Победители конкурса "Моя идея"/Фото: "Моя территория" Победители конкурса "Моя идея"/Фото: "Моя территория"

В Тюмени запустится вторая волна грантового конкурса "Моя идея". Команда центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" проведет образовательную программу "Проектная лаборатория" в нескольких городах и селах юга Тюменской области.

В конце апреля эксперты посетят Ялуторовск, Заводоуковск и Тобольск. В мае образовательная программа пройдет в Ишиме, Голышманово, Омутинском и Тюменском районе. Приглашенным экспертом станет сертифицированный коуч Елена Рукавишникова.

В 2018 году "Проектная лаборатория" пройдет в формате двухдневного интенсива. В первый день все желающие смогут поучаствовать в деловой игре по социальному проектированию и познакомятся с его основами. Параллельно для специалистов муниципальных образований будет идти воркшоп по более глубокому изучению проектного менеджмента. Второй день команда центра продюсирования сообществ решила посвятить конкурсам и грантам. Эксперты расскажут, как правильно защищать свой проект и на что нужно обратить внимание. Каждый участник второго дня сможет презентовать свой проект и получить обратную связь.

"Образовательная программа "Проектная лаборатория" сама по себе очень актуальна, она позволяет понять структуру социального менеджмента и подготовить свой проект к защите. Любую идею, какой бы хорошей она не казалась, можно сделать лучше и интереснее. Стоит менять наполнение, форму и расширять границы проекта, чтобы оставаться на плаву и быть интересным целевой аудитории. Как показывает практика, все, кто посещает образовательную программу перед защитой проекта на конкурсе какого-либо уровня, получает заветный грант", — поделилась руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Уточнить дату, время и место проведения "Проектной лаборатории" в вашем городе или муниципальном образовании можно в группе.

Напомним, грантовый фонд конкурса "Моя идея" в этом году — 3,5 миллиона рублей. На первую волну конкурса заявились 162 проекта. Самое популярное направление молодежных проектов этой волны — проекты в сфере добровольчества, образования, ЗОЖ и спорта. Прием заявок на участие во второй волне "Моей идеи" начнется в конце апреля, пишет "Мегатюмень".