  • 22 апреля 201822.04.2018воскресенье
  • USD61,3222
    EUR75,6532
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени впервые провели трансплантацию костного мозга

Общество, 08:19 22 мая 2018

www.fcn-tmn.ru

В областной клинической больнице № 1 внедрили еще одну высокотехнологичную методику спасения пациентов – впервые здесь провели операцию по аутотрансплантации костного мозга, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. 

В январе 2018 года в отделение гематологии и химиотерапии "ОКБ № 1" обратился за помощью 56-летний пациент, страдавший от заболевания крови. Мужчине выполнили трансплантацию костного мозга - стволовые кроветворные клетки для пересадки были получены у самого пациента после предварительной подготовки.

"Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток применяют при онкогематологических, аутоиммунных, наследственных заболеваниях. Сейчас в Тюменской области только среди пациентов со множественной миеломой в этой процедуре нуждаются 15 человек", – рассказала заведующая отделением гематологии и химиотерапии "ОКБ № 1" Татьяна Ксензова.

Трансплантация проходила в три этапа. Сначала несколько месяцев пациент получал противоопухолевое лечение, позволившее максимально уничтожить опухолевый фон. Затем, с помощью специального специального оборудования, выполнялась стимуляция стволовых клеток, которые были изъяты и заморожены в криохранилище областной станции переливания крови. В нужный момент - после проведения высокодозной химиотерапии – их разморозили и пересадили пациенту.

Его самочувствие на сегодняшний день удовлетворительно, по результатам контрольного исследования, врачи констатировали полную ремиссию. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:06 22.04.2018Наставники социального проекта "Шанс" прошли обучение
08:19 22.04.2018В Тюмени впервые провели трансплантацию костного мозга
20:14 21.04.2018Тюменцев научат выигрывать гранты
19:18 21.04.2018Служебные квартиры для учителей готовы предоставить в Юргинском районе