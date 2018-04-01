В Тюмени впервые провели трансплантацию костного мозга

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В областной клинической больнице № 1 внедрили еще одну высокотехнологичную методику спасения пациентов – впервые здесь провели операцию по аутотрансплантации костного мозга, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В январе 2018 года в отделение гематологии и химиотерапии "ОКБ № 1" обратился за помощью 56-летний пациент, страдавший от заболевания крови. Мужчине выполнили трансплантацию костного мозга - стволовые кроветворные клетки для пересадки были получены у самого пациента после предварительной подготовки.

"Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток применяют при онкогематологических, аутоиммунных, наследственных заболеваниях. Сейчас в Тюменской области только среди пациентов со множественной миеломой в этой процедуре нуждаются 15 человек", – рассказала заведующая отделением гематологии и химиотерапии "ОКБ № 1" Татьяна Ксензова.

Трансплантация проходила в три этапа. Сначала несколько месяцев пациент получал противоопухолевое лечение, позволившее максимально уничтожить опухолевый фон. Затем, с помощью специального специального оборудования, выполнялась стимуляция стволовых клеток, которые были изъяты и заморожены в криохранилище областной станции переливания крови. В нужный момент - после проведения высокодозной химиотерапии – их разморозили и пересадили пациенту.

Его самочувствие на сегодняшний день удовлетворительно, по результатам контрольного исследования, врачи констатировали полную ремиссию.