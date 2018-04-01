На тюменской птицефабрике прошел конкурс профессионального мастерства

фото: Тюменский бройлер фото: Тюменский бройлер

На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" прошел конкурс профессионального мастерства. Он проводился по трем номинациям. В задачу конкурсантов входило не просто нарезать мясо на кусочки, а сделать это по специальным лекалам.

"Чтобы быть успешным на рынке, нужно постоянно совершенствоваться. Фасовка, упаковка, внешний вид товара – все должно быть безупречно и выглядеть привлекательно на торговой полке. Приходящие к нам новые работники должны видеть перед глазами пример правильного отношения к труду. Тем более перед предприятием в ближайшем будущем стоят серьезные задачи, прямым следствием которых станет увеличение числа работающих и соответственно рост выпускаемой продукции", - рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

В результате трехдневных состязаний победителями стали: Сергей Чунин, Галина Медведева, Татьяна Бучельникова.