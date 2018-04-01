Фестиваль комедийной импровизации проходит в Екатеринбурге

фото: МТЦ «Космос» фото: МТЦ «Космос»

В Екатеринбурге проходит фестиваль комедийной импровизации "Импров Битва городов" 22 апреля. На сцене встретятся команды из четырех городов.

Резиденты МТЦ "Космос"“BreakFastBand” усиленно готовились к фестивалю, хотя парни в первую очередь едут ради самой игры и встречи с командами из других городов, которые уже успели стать не только коллегами, но и друзьями.

“BreakFastBand” планируют познакомиться с командой Уфы и пригласить всех участников "Импров Битва городов" на “Theater Games” в Тюмень, пишет "Мой портал".