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Фестиваль комедийной импровизации проходит в Екатеринбурге

Общество, 16:23 22 мая 2018

фото: МТЦ «Космос»

В Екатеринбурге проходит фестиваль комедийной импровизации "Импров Битва городов" 22 апреля. На сцене встретятся команды из четырех городов. 

Резиденты МТЦ "Космос"“BreakFastBand”  усиленно готовились к фестивалю, хотя парни в первую очередь едут ради самой игры и встречи с командами из других городов, которые уже успели стать не только коллегами, но и друзьями.

“BreakFastBand” планируют познакомиться с командой Уфы и пригласить всех участников "Импров Битва городов" на “Theater Games” в Тюмень, пишет "Мой портал". 

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