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Триста выпускников сдали ЕГЭ досрочно

Общество, 17:12 22 мая 2018

минобрнауки.рф

В Тюменской области досрочный период ЕГЭ прошел без сбоев и нарушений. Участники уже получили результаты. 

"Всего в досрочном периоде ЕГЭ участвовали 300 ребят. Аттестация прошла без сбоев. Один из выпускников прошлых лет получил 100 баллов на экзамене по истории и 99 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Еще две выпускницы прошлых лет набрали по 95 и 97 баллов на экзамене по английскому языку", – рассказал руководитель регионального Центра оценки качество образования Сергей Лунев.

Напомним, в этом году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа. Досрочный период ЕГЭ завершился 11 апреля, основной пройдет с 28 мая по 2 июля, дополнительный – с 4 по 15 сентября. В основную "волну" ЕГЭ сдадут более 9 тысяч выпускников Тюменской области, пишет "Комсомольская правда - Тюмень". 

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