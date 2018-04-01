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Повесть тюменского детского писателя Владислава Крапивина экранизировали

Общество, 18:47 22 мая 2018

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Режиссер "Ералаша" экранизировал книгу тюменского писателя Владислава Крапивина. Премьера фильма постоянно откладывалась. Всего на его создание ушло восемь лет.

В кинотеатре "Салют" Екатеринбурга состоялась презентация фильма "Бегство рогатых викингов" при личном участии режиссера картины Ильи Белостоцкого. Основой для сюжета стала повесть тюменского детского писателя Владислава Крапивина, которая была написана еще в далеком 1969 году. Однако, книга претерпела некоторые изменения для адаптации под настоящее время. Фильм рассказывает историю о школьниках-хулиганах, которые в образе викингов обижали младшеклассников, но им на выручку пришли 7-летний Женька по прозвищу Джонни и его друзья.

Большое количество ролей сыграли профессиональные тюменские актеры, а также тюменские школьники. В 2011 году в Губернаторском зале библиотеки ТюмГУ состоялся показ отснятых материалов, однако, из-за проблем с финансированием, премьеру фильма пришлось отложить. Но теперь он вышел в прокат, причем с большим успехом: все зрители оставляют исключительно положительные отзывы, пишет "Тюменская область сегодня".

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