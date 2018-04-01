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Студенты прошли обучение в областной школе вожатых

Общество, 20:23 22 мая 2018

Фото центра "Ребячья республика"

Качественный отдых в загородных лагерях и центрах во многом зависит от компетентности вожатых, которые сутками находятся рядом с детьми. В Тюменской области их готовят в областной Школе вожатых, интенсив-курс для которых прошел в дни весенних каникул в "Ребячьей республике".

В программу подготовки входят лекции, практические занятия, психологические тренинги, практический курс с представителями МЧС и медработниками, а также выезды на инструктивные смены в "Ребячью республику", сообщает департамент социального развития Тюменской области. 

Второй год успешно проходит обучение вожатых в формате интенсив-курса. В дни весенних каникул около 40 студентов тюменских и уральских вузов "с головой" погрузились в учебу. За неделю они сумели освоить базовые знания и навыки и получили свидетельства вожатого для работы в детских загородных центрах Тюменской области. 

"За неделю мы приобрели бесценные знания от замечательных педагогов, имеющих огромный опыт в работе с детьми, - рассказал теперь уже вожатый Степан Ерещенко. - Они научили нас не только проводить, конкурсы, игры, но и правильно выходить из конфликтных ситуаций, а главное, выносить из каждого момента полезные и ценные знания".

По итогам прошедшего курса 100% студентов успешно прошли аттестацию. Подготовка вожатых продолжается и в настоящее время на базе головного офиса "Ребячьей республики". Будущие вожатые пройдут аттестацию в мае и летом уже смогут работать в тюменских лагерях.

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