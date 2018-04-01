24 апреля - события дня

В Тюмени с 7 до 15 часов в контуре теплоснабжения Тюменской ТЭЦ-2 пройдут температурные испытания тепловых сетей.

В Тюмени в 9 часов 45 минут в актовом зале 7 учебного корпуса ТИУ (ул. Мельникайте, 70, 1 этаж) начнется открытая лекция председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрия Шафраника.

В Тюмени в 11 часов в Большом зале заседаний департамента образования и науки Тюменской области (ул. Володарского,49, 3 этаж) начнется шестой открытый форум прокуратуры Тюменской области "В защиту детства".

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" начнется семинар по разработке и реализации модульных и разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

В Тюмени в 13 часов 45 минут в центре "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" (42 км Ирбитского тракта) начнется областной семинар организаторов детского отдыха.

В Тюмени в 14 часов в Малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется итоговое совещание по вопросам безопасности жизнедеятельности на территории Тюмени.

В Тюмени в 16 часов на Цветном бульваре и на площади Памяти стартует всероссийская акция "Георгиевская ленточка". Вместе с ленточками волонтеры выдадут листовку с информацией о том, как правильно носить праздничный символ.

В Тюмени в 17 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34, зал камерной и органной музыки, 3 этаж, главный вход) начнется пресс-конференция "Итоги гастрольного тура филармонического оркестра".

В Тюмени в 18 часов в школе № 15 (ул. Северная, 1) начнется встреча жителей, проживающих в районе улиц Максима Горького – 50 лет Октября – Осипенко – берег реки Туры, с руководителями и специалистами структурных подразделений администрации Тюмени, управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, прокурором Центрального АО города Тюмени, ГАУ ТО "Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района" и депутатами областной и городской дум. Жители смогут получить консультацию по вопросам благоустройства, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, социального обеспечения, образования.

Этот день в истории:

1490 - родился Франциск Скорина, белорусский первопечатник, начавший тиснение книг раньше Ивана Федорова (с 1517 года).

1877 - началась русско-турецкая война 1877-1878 годов.

1898 - Испания отвергла американский ультиматум о выводе своих войск с Кубы и объявила войну США.

1915 - из полутора миллионов проживавших в Османской империи армян были уничтожены почти две трети, включая женщин, детей и стариков. В Армении эта трагическая дата отмечается как День памяти жертв геноцида.

1916 - родился Григорий Федотов, первый советский футболист, забивший в официальных матчах 100 голов.

1916 - начало Пасхального восстания в Ирландии против британского владычества.

1918 - американские войска начали интервенцию в Советскую Россию, высадившись в Мурманске.

1938 - на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга-Волга".

1942 - родилась Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса.

1945 - Генрих Гиммлер безуспешно попытался через шведского дипломата Фольке Бернадотта предложить Великобритании и США безоговорочную капитуляцию германской армии на Западном фронте, чтобы продолжить войну с Советским Союзом.

1946 - первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15.

1967 - пришедшая к власти в Греции хунта запретила ношение мини-юбок.

1970 – Китай запустил свой первый космический спутник.

2001 - Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце.

2007 - в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента России Бориса Ельцина.

2013 - обрушение здания в Саваре (Бангладеш), погибли 1 тыс. 127 человек, ранены свыше 2 тыс. 500.