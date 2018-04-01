26 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 9 часов 30 минут в конференц-зале хирургического стационара ОКБ №1 (ул. Юрия Семовских, 10) начнется восьмая научно-практическая конференция кардиологов Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется очередное заседание городской думы.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется I международный форум "Российские технологичные компании: путь к успеху". В 11 часов 30 минут состоится пресс-подход экспертов и участников.

В Тюмени в 10 часов в Институте сервиса и отраслевого управления ТИУ (ул. Луначарского, 2, 2 этаж, конференц-зал) начнется международная научно-методическая конференция "Проблемы инженерного и социально-экономического образования в техническом вузе в условиях модернизации высшего образования".

В Тюмени в 10 часов у памятной доски генерал-лейтенанта Аркадия Гущина (ул. Ленина, 65) начнутся памятные мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

В Тюмени в 11 часов в Тюменском ГМУ (ул. Одесская, 54, 2 этаж главного корпуса университета, Зал ученого совета) начнется круглый стол "Духовные основы в медицине".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция на тему: "Стратегическое партнерство: сотрудничество Тюменской области со странами дальнего и ближнего зарубежья. Текущее положение и перспективы".

В Тюмени в 12 часов у памятника Тюменцам-ликвидаторам радиационных аварий и катастроф в сквере Мужества начнется мероприятие, посвященное 32-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В Тюмени в 15 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется традиционный Межрегиональный Кубок КВН ВОИ среди команд УФО.

В Тюмени в 15 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется торжественное вручение удостоверений спортивных стипендиатов Тюменской области 2018 года.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) пройдет вторая коммуникативная сессия на тему "Экокультура".

В п. Боровский в 14 часов в КСК "Олимпия" начнется открытое первенство Тюменской области по конному спорту среди всадников на лошадях с высотой в холке до 150 см (конкур, выездка).

В Тобольске пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по тяжелой атлетике.

Этот день в истории:

1164 — Во Владимире князь Андрей Боголюбский построил по образцу ворот киевских Золотые ворота и закончил строительство крепостных стен Владимира.

1607 — На мысе Генри (Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.

1658 — Царь Алексей Михайлович повелел именовать "Спасской" башню Московского кремля, прежде называвшуюся Фроловской.

1755 — Открылся Московский университет в здании Аптекарского дома у Воскресенских ворот на месте нынешнего Исторического музея на Красной площади.

1783 — Тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.

1936 — В милиции СССР введены персональные звания.

1986 — Авария на Чернобыльской АЭС.

1991 — Верховный Совет РФ принял закон "О реабилитации репрессированных народов", в котором предусматривалась территориальная реабилитация.

1999 — Компьютерный вирус "Чернобыль" поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.