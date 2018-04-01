27 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется научно-практическая конференция "Тюменская геология – основа развития экономики Российской Федерации в XX – XXI веках".

В Тюмени в 11 часов в офисе ВТБ (ул. Герцена, 55) начнется пресс-конференция "Итоги работы корпоративного бизнеса банка ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в I квартале 2018 года".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в физико-математической школе (ул. 30 лет Победы, 102) начнется деловая игра для школьников, в ходе которой учащиеся попробуют предугадать, какие профессии станут востребованными в 2035 году.

В Тюмени в 15 часов в зрительном зале Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется КВН ВОИ среди 20 команд Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в лицее № 81 (проезд Юганский, 6) начнется традиционный конкурс "Лучший школьный повар" в рамках проекта "Здоровая школа-2018".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное 70-летию тюменской геологии.

В Тюмени в СОК "Здоровье" пройдут открытые областные соревнования по баскетболу "Золотая корзина".

В Тюмени пройдет торжественная церемония награждения победителей интернет-конкурса "История российского парламентаризма".

В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по пауэрлифтингу (троеборье).

В Заводоуковске в СК "Сосновый бор" пройдут соревнования по мини-футболу в зачет XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

В п. Голышманово пройдет ярмарка вакансий рабочих мест.

Этот день в истории:

1521 - на Филиппинах аборигены убили португальского мореплавателя Фернана Магеллана.

1855 - в России впервые упомянут самиздат.

1906 - начала работу I Государственная дума.

1960 - на экраны страны вышла первая серия экранизации романа Михаила Шолохова "Поднятая целина". Его посмотрели 30,2 млн человек.

1961 - основан Советский фонд мира.

1974 - из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.

1982 - в Москве начал работать телефон доверия – круглосуточная экстренная психологическая помощь по телефону.

1992 - провозглашена Республика Саха (Якутия) - суверенная республика в составе Российской Федерации и принята ее Конституция.

1992 - совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) проголосовал за принятие в его состав России и 13 бывших советских республик (кроме Азербайджана).