25 апреля - события дня

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева начнутся 32-е Губернаторские чтения. Тема "Трансформации российского человеческого капитала".

В Тюмени в 12 часов в штаб-квартире серебряного добровольчества областного геронтологического центра и благотворительного фонда "Старшее поколение" совместно с добровольческим объединением "Круговорот" начнется акция "Добро на дом".

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия"в (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Европейская неделя иммунизации 2018 года: "Предупредить. Защитить. Привить".

В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Приватизация объектов казны: порядок и рекомендации".

В Тюмени в 10 часов в СК "Центральный" начнется первенство Тюменской области по мини-футболу (футзалу) среди команд ветеранов 40+, посвященное памяти А.К. Руслякова.

В Увате в 14 часов в центре занятости населения Уватского района начнется семинар для граждан и работодателей "Охрана труда в редакции Трудового кодекса Российской Федерации".

Этот день в истории:

В 1792 во Франции впервые при казни использована гильотина.

В 1826 году в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

В 1849 году русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.

В 1901 году в Нью-Йорке впервые введены автомобильные номера.

В 1956 году совершил первый полет прототип первого винтокрылого летательного аппарата – машины Бенсен И-8И "Джиробоут".

В 1966 году в Ташкенте произошло землетрясение, жертвами которого стали тысячи человек.

В 1940 году на московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль "КИМ-10".