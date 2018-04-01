Ольга Кузнечевских: детский летний отдых должен быть полезным и безопасным

Фото пресс-службы департамента соцразвития Тюменской области Фото пресс-службы департамента соцразвития Тюменской области

Открытый региональный семинар организаторов детского отдыха "Философия счастливого детства" стартовал в областном детском оздоровительно-образовательном центре "Ребячья республика" под Тюменью. В семинаре принимают участие около 300 специалистов из Тюменской области, Черноморского района Республики Крым и других регионов России.

"В регионе есть все возможности для того, чтобы обеспечить отдых и оздоровление детей. Но совершенству нет предела. Мы все должны понимать, что детский летний отдых должен быть творческим, полезным и безопасным. Родительское сообщество и общественные организации должны не только оценивать качество летнего отдыха детей, но и активно участвовать в его организации", - подчеркнула, выступая на семинаре, заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

По ее словам, в рамках всероссийского "Десятилетия детства" в регионе началась реализация проекта "Территория без сирот", который предусматривает организацию круглогодичного отдыха и оздоровления для детей, оставшихся без попечения родителей.

"Еще одна важная задача - реабилитация детей, пропаганда здорового образа жизни с использованием самых современных социальных и медицинских технологий. Если у ребенка появляются проблемы со здоровьем, он должен получать все необходимые профилактические и реабилитационные процедуры", - отметила заместитель губернатора. Важное место в региональной программе детского летнего отдыха занимает и проекты, направленные на развитие добровольческого движения, добавила Ольга Кузнечевских.

Президент региональной Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" Лариса Шилова в беседе с журналистами, подчеркнула, что в сезоне детского летнего отдыха 2018 года особое внимание будет уделено обеспечению безопасности.

"Программы детского летнего отдыха, разработанные в Тюменской области, находятся на уровне таких всероссийских детских центров, как "Артек" или "Орленок". Это признано на самом высоком уровне - комиссия Федерального института развития образования присвоила нашим "Ребячьей республике" и "Алым парусам" дипломы первой степени за разработку полного комплекса методических материалов", - рассказала Лариса Шилова.

Семинар "Философия счастливого детства" продлится до 26 апреля.

Евгений Бабенко