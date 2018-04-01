Жители Тобольска выйдут на субботник

Фото: пресс-служба администрации Тобольска Фото: пресс-служба администрации Тобольска

Свыше 2 тыс. работников предприятий и организаций Тобольска выйдут на субботник 28 апреля.

Как рассказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Тобольска Евгений Курач, начало субботника для учреждений дошкольного образования и учебных заведений в 12 часов, для предприятий и организаций города в 14 часов.

"За всеми закреплены территории с целью уборки случайного мусора, побелки деревьев. Складирование собранного в мешки мусора предприятиями, не располагающими собственным транспортом необходимо будет проводить на обочинах дорог и центральных проездах микрорайонов города. Отходы от организаций города будут приниматься бесплатно по специальным пропускам", - отметил Евгений Курач.

Глава города Владимир Мазур обратил особое внимание на явку горожан.

"От руководства предприятия зависит, насколько дружно и слаженно коллектив будет работать, с каким настроением и настроем выйдет на прилегающую территорию. Наша задача – сделать город чистым, достойно провести празднование Великой Победы, встретить гостей. Поэтому к субботнику надо относиться как к подготовке собственного дома к важным событиям", - подчеркнул Владимир Мазур.

Добавим, что в 2018 году в Тобольске пройдут два весенних субботника. Первый состоится 28 апреля, второй – 4 мая.

Евгений Новоселов