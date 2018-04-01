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В Уватском районе откроют новую школу

Общество, 19:01 30 апреля 2018

www.uvatregion.ru

Модульную одноэтажную малокомплектную школу с дошкольным отделением откроют в с. Тугалово Уватского района.

На площади 3,2 тыс. кв. м разместятся учебные кабинеты, универсальный кабинет-лаборатория для проведения занятий по физике и химии, буфет с обеденным залом, физкультурный зал с помещением снарядной для хранения спортивного инвентаря. Предусмотрено и благоустройство прилегающей территории.

В частности, устройство пешеходной дорожки к зданию и физкультурно-спортивной зоны с площадкой для игры в волейбол и спортивным комплексом с универсальным спортивно-игровым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации Уватского района. Прежняя деревянная школа в Тугалово построена еще в 1987 году. Сегодня в ней обучаются 18 учеников с 1 по 9 классы, а детский сад посещают 8 ребят.

Кроме Тугалово, в Уватском районе планируется строительство новых школ в Горнослинкино, правобережном Увате и Першино.

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