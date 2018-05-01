Первым комиссаром студотрядовцев УФО стала тюменка Елена Доценко

Елена Доценко. Фото пресс-службы Тюменского областного студенческого отряда Елена Доценко. Фото пресс-службы Тюменского областного студенческого отряда

Бойцы студенческих отрядов Уральского федерального округа выступят под единым флагом и логотипом, к разработке которого приступила комиссар Тюменского регионального отделения Российских студенческих отрядов Елена Доценко.

Она рассказала, что 2018 год для движения студенческих отрядов России стал годом комиссаров и комиссарской работы. Это сделано, чтобы обратить внимание на важность комиссарской работы и создать методические рекомендации. "Комиссар – это эмоциональный лидер, который укрепляет единый боевой дух. Он должен чувствовать бойцов, уметь решать кризисные ситуации. Комиссар отвечает за мероприятия, а их у нас много: бывают региональные, окружные и всероссийские", - рассказала Елена Доценко.

Год комиссаров - это мостик к главному празднику студотрядовцев: к 60-летию отрядного движения в стране. Осенью 2019 года планируется всероссийский слет в Москве, на котором ребят поздравят в Кремле.

Елена Доценко напомнила, отрядное движение образовалось в 1959 году. В 2004 году создали российские студотряды, которые работали внутри своих регионов. Не так давно стало появляться объединение на округа. Одними из первых избрали себе комиссара студотряды Сибирского федерального округа. Ребята выделяются на всероссийских сборах, в том числе единой символикой. Их деятельность стала примером для активистов Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Югры и Ямала.

Руководители региональных штабов избрали на должность комиссара штаба студотрядов Уральского федерального округа комиссара Тюменского регионального отделения Российских студенческих отрядов Елену Доценко. "Вы сейчас спросили и только теперь я поняла, что я – первый комиссар округа", - прокомментировала она свое назначение корреспонденту агентства "Тюменская линия".

Выбрать комиссара, обменяться опытом и сделать общие наметки в планах студотрядовцы смогли на окружной школе в Челябинске. Там собрались руководители штабов и комиссары со всего Уральского федерального округа. Тюменскую область представила делегация из 33 ребят, которые успешно прошли обучение, а после сдали итоговый тест. Это защитило их право быть в кадровом резерве Российских студенческих отрядов.

Окружная школа 2018 стала юбилейной. За пять лет ее работы волонтеры собирались на обучение в Магнитогорске в 2014-2015 годах, в Тюмени - в 2016-2017 годах. В 2018 году организатором выступило Челябинское региональное отделение. Всего в Челябинск приехали более 100 человек. Цель школы - вооружить командиров и комиссаров региональных штабов знаниями, чтобы они подготовили своих бойцов к трудовому семестру. Руководители узнали, как правильно организовывать мероприятия отряда, вузовского штаба и региона.

Кроме образовательного блока большое внимание уделили социальному проектированию. Участники школы в смешанных командах из разных регионов разрабатывали собственные проекты и презентовали их. По словам Елены Доценко, одной из задач окружного комиссара стала популяризация комиссарской работы и в целом отрядного движения.

В ее планах - создание логотипа и флага для студотрядовцев УФО, чтобы выступать на мероприятиях единой дружной семьей, обменивались планами и опытом. Она отметила, что сильная комиссарская работа ведется в Свердловской области.

"Я приводила их в пример. Их проекты всегда отличаются. С недавних пор стали замечать работу и тюменских студотрядовцев, потому как наши тюменцы завоевывают много побед на всероссийских конкурсах. На Ямале – сложнее, им нужна помощь. Там трудность с преемственностью поколений - нет ветеранских организаций", - пояснила Елена Доценко.

Дополним, прием бойцов в ряды тюменских студотрядов подойдет к финишной прямой к концу июня.

Лина Орлова