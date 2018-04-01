Молодые учителя проведут урок под открытым небом
Урок под открытым небом "В шесть часов вечера после войны" дадут молодые учителя на площади Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) 4 мая в 18 часов.
Участники театрализованного урока погрузятся в далекие 70 годы на концертной программе, посвященной празднованию Дня Победы, где "оживут" воспоминания фронтовых и тыловых буднях советского народа.
Через историю тюменской семьи – одной из участниц Великой Отечественной войны, педагоги расскажут об основных периодах жизни военной Тюмени, боевом пути наших земляков, заслугах сибирской 368-ой стрелковой дивизии.
Традиция проведения открытого Урока Памяти была заложена в 2017 году. В этот раз также участниками мероприятия смогут стать все желающие.
В завершении урока будет организовано возложение цветов к Вечному огню, братской могиле и мемориалу Памяти, сообщает пресс-служба департамента образования Тюмени.