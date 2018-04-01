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Молодые учителя проведут урок под открытым небом 

Общество, 08:50 28 апреля 2018

фото департамента образования Тюменской области

Урок под открытым небом "В шесть часов вечера после войны" дадут молодые учителя на площади Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) 4 мая в 18 часов. 

Участники театрализованного урока погрузятся в далекие 70 годы на концертной программе, посвященной празднованию Дня Победы, где "оживут" воспоминания фронтовых и тыловых буднях советского народа. 

Через историю тюменской семьи – одной из участниц Великой Отечественной войны, педагоги расскажут об основных периодах жизни военной Тюмени, боевом пути наших земляков, заслугах сибирской 368-ой стрелковой дивизии. 

Традиция проведения открытого Урока Памяти была заложена в 2017 году. В этот раз также участниками мероприятия смогут стать все желающие. 

В завершении урока будет организовано возложение цветов к Вечному огню, братской могиле и мемориалу Памяти, сообщает пресс-служба департамента образования Тюмени. 

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