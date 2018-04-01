Молодые учителя проведут урок под открытым небом

фото департамента образования Тюменской области фото департамента образования Тюменской области

Урок под открытым небом "В шесть часов вечера после войны" дадут молодые учителя на площади Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) 4 мая в 18 часов.

Участники театрализованного урока погрузятся в далекие 70 годы на концертной программе, посвященной празднованию Дня Победы, где "оживут" воспоминания фронтовых и тыловых буднях советского народа.

Через историю тюменской семьи – одной из участниц Великой Отечественной войны, педагоги расскажут об основных периодах жизни военной Тюмени, боевом пути наших земляков, заслугах сибирской 368-ой стрелковой дивизии.

Традиция проведения открытого Урока Памяти была заложена в 2017 году. В этот раз также участниками мероприятия смогут стать все желающие.

В завершении урока будет организовано возложение цветов к Вечному огню, братской могиле и мемориалу Памяти, сообщает пресс-служба департамента образования Тюмени.