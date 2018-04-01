28 апреля - события дня

В Тюмени в 10 часов в конференц-зале "Юпитер" гостиницы "Восток" (ул. Республики, 159) начнется панельная дискуссия "Актуальные проекты государственной молодежной политики в 2018 году" в рамках семинара-совещания по развитию добровольчества в УрФО.

В Тюмени в 11 часов в центре "Тюмень-дзюдо" начнутся Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин.

В Тюмени в 12 часов на площади Памяти возле Вечного огня начнется церемония принятия торжественного обязательства и вручение удостоверений курсантов воспитанникам регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

В Тюмени в 12 часов на террасе возле БФРГТ

(Малыгина, 51/2) начнет работу общегородской Книжный обменник.

В Тюмени в 15 часов в доме танцев (ул. Ирбитская, 6) начнется бесплатная ярмарка Freemarket.

В Тюмени в 16 часов на стадионе ФК "Тюмень" (ул. Коммуны, 22/1) начнется матч ФК "Тюмень" - ФК "Оренбург".

В Тюмени в 18 часов в СК "Строймаш" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по пауэрлифтингу.

В Тюмени в студии "Я YOGIN" (Малыгина, 14) пройдет День открытых дверей.

В Тобольске пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по тяжелой атлетике.

В Упоровском районе пройдет социальный субботник в рамках Благотворительного волонтерского движения "Вниманием согретые года".

В Нижнетавдинском районе в школах пройдут уроки парламентаризма.

Этот день в мире:

1813 – в немецком городе Бунцлау в возрасте 67 лет умер один из лучших полководцев в истории России Михаил Голенищев-Кутузов.

1889 – родился Антониу Салазар ди Оливейра, португальский диктатор, установивший в 1932 году фашистский режим в этой стране и правивший до 1968 года.

1900 – родился Морис Торез, вождь французских коммунистов, участник Движения Сопротивления, депутат французского парламента.

1918 – в тюремной больнице умер от туберкулеза 24-летний сербский студент Гаврила Принцип. Именно он 28 июня 1914 году убил наследника австро-венгерского престола Франца-Ферднанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны.

1920 – умер Климент Тимирязев, российский естествоиспытатель, один из основателей отечественной школы физиологии растений.

1923 – в Лондоне открылся футбольный стадион Уэмбли.

1947 – началось знаменитое путешествие норвежского исследователя Тура Хейердала и его пяти товарищей на бальзовом плоту "Кон-Тики" из Перу в Полинезию.

1969 – на советские экраны вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

1993 – умерла советская летчица, Герой Советского Союза Валентина Гризодубова.

1994 – приговорен к пожизненному заключению сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс за шпионаж в пользу России и СССР.

1994 – в московском Кремле подписан Договор об общественном согласии между политическими партиями и движениями.

1995 – землетрясение стерло с лица земли город Нефтегорск на Сахалине. Погибли более 2 тыс. человек.

1997 – две чеченские террористки взорвали бомбу на железнодорожном вокзале Пятигорска.

2001 – на российском космическом корабле "Союз-ТМ" отправился в космос первый в мировой истории космический турист гражданин США Дэнис Тито.

2002 – в результате крушения вертолета в Красноярском крае погиб губернатор края Александр Лебедь и еще семь человек. Несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

2002 – теракт во Владикавказе – в результате взрыва на рынке погибли пять человек.