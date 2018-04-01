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Тюменских огнеборцев поблагодарили за самоотверженный труд

Общество, 18:55 27 апреля 2018

фото МЧС России

Сотрудникам пожарной охраны Тюменской области вручили награды и поблагодарили за самоотверженный труд в ДК "Нефтяник" 20 апреля. 

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев поздравил действующих сотрудников пожарной охраны и ветеранов с предстоящим праздником - Днем пожарной охраны. Поблагодарил за самоотверженный труд по защите жителей Тюменской области от пожаров и пожелал поменьше работы.

Главный федеральный инспектор Андрей Руцинский обращаясь к ветеранам, отметил преданность каждого сотрудника пожарному делу. 

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов вручил награды ветеранам, полковникам внутренней службы в отставке Ивану Маркину и Игорю Сухобокову.

Депутат Тюменской городской думы, председатель Совета Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Валерий Бровкин вручил благодарственные письма председателя Тюменской городской Думы Федору Юринову и Дмитрию Посохову, ветеранам пожарной охраны.

Благодарственным письмом администрации Тюмени, заместитель Главы администрации города Павел Перевалов отметил Валерия Шадрина и Рамазана Амирханова, не один десяток лет боровшихся с огненной стихией.

Напомним, российские огнеборцы отметят свой профессиональный праздник 30 апреля. В 2018 году пожарной охране исполняется 369 лет.  

Николай Ступников

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# МЧС , праздники

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