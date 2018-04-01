Доклад аспиранта ТюмГУ отметили на международном экономическом симпозиуме

Доклад аспиранта ТюмГУ отметили на международном экономическом симпозиуме. Фото ТюмГУ Доклад аспиранта ТюмГУ отметили на международном экономическом симпозиуме. Фото ТюмГУ

Доклад аспиранта 1 курса Финансово-экономического института ТюмГУ Никиты Редькина удостоен первого места на Международном экономическом симпозиуме в Санкт-Петербурге.

Работа "Поведенческие особенности структурирования инвестиционных портфелей в России в условиях экономических санкций" победила в секции "Финансовые рынки и институты в условиях макроэкономической нестабильности", сообщает пресс-служба вуза.

III Международный экономический симпозиум - крупнейший в России и авторитетный международный форум в области экономических наук и представителей бизнес-сообщества. Участие в конференции финансирует Оксфордский российский фонд, который ежегодно присуждает стипендии в области гуманитарных наук за выдающиеся научные достижения студентам бакалавриата, магистратуры и 1 курса аспирантуры.

"Оксфордский российский фонд – замечательная возможность для развития своей научной работы. Так, за время сотрудничества с фондом я пять лет получал высокую стипендию, посетил за счет средств фонда научные школы по академическому письму от Иркутского госуниверситета и СФУ, школу по креативным индустриям в Москве с лекциями в Google и Британской школе дизайна, а также прошел курс литературной редакции в Зимней школе в ТюмГУ. Полученные на курсах ОРФ знания позволяют мне успешно представлять результаты своей работы в научных журналах и на конференциях", - отметил аспирант Hикита Редькин.

Оксфордский Российский Фонд открыл весенний Стипендиальный конкурс. Участвовать в конкурсе могут студенты ТюмГУ гуманитарных специальностей: бакалавры 2 и 3 курсов и студенты-специалисты 2, 3 и 4 курсов, которые обучаются на очном отделении. Претенденты должны иметь высокие академические показатели, активно участвовать в научно-исследовательской и общественной деятельности. Наличие научных публикаций приветствуется.

Главное новшество конкурса 2018 года – изменение списка научных направлений, по которым можно подать заявку. К традиционным направлениям археология, журналистика, искусство, история, культурология, политология, право, психология, социология, филология, философия, экономика, этика и религиоведение, добавились антропология и этнология, регионоведение и международные отношения, а также цифровая гуманитаристика.

"Специальность "Цифровая гуманитаристика" предполагает участие в конкурсе студентов IT-направлений, специализация которых связана с социокультурной проблематикой, если они занимаются непосредственно изучением цифровой среды или используют компьютерные методы и информационные технологии в сохранении, изучении и репрезентации исторического и культурного наследия. Это важно", - сообщил куратор ОРФ в ТюмГУ Елена Южакова.