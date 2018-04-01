29 апреля - события дня

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В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" начнутся открытые областные соревнования по баскетболу "Золотая корзина".

В Тюмени в 10 часов в Городском шахматном клубе начнется первенство Тюменской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет.

В Тюмени в 11 часов в сквере Тенистый (ул. Республики, 164) начнет работу городской проект "Семья во дворе".

В Тюмени в 11 часов в центре "Тюмень-дзюдо" начнутся Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин.

В Тюмени в 12 часов в СОШ №38 корпус 2 (ул. Кемеровская, 1Б) начнется заключительный тур детской футбольной Лиги "Юная Сибирь" - 2018.

В Тюмени пройдут практические интенсивы в рамках семинара-совещания по развитию добровольчества в УрФО.

В Тюмени в СОК "Здоровье" пройдет первенство Тюменской области по волейболу среди юношей 2002-2003 гг.р.

В Тюмени в СК "Строймаш" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по пауэрлифтингу (троеборье).

В Тюмени пройдет одиннадцатый интеллектуальный завтрак международного формата CreativeMornings.

В Заводоуковске в СК "Сосновый бор"пройдут соревнования по мини-футболу в зачет XXI Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.

В Тобольске пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по тяжелой атлетике.

Этот день в истории:

1707 - шотландский парламент был объединен с английским. Новое государственное образование получает название Великобритания.

1770 - английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

1897 - английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона.

1918 - в Петрограде создана киностудия "Ленфильм".

1931 - в СССР проведена первая опытная телепередача.

1934 - в результате слияния сельскохозяйственного и землеустроительного техникумов Тюмени появился Тюменский сельскохозяйственный техникум.

1988 - представитель сети ресторанов McDonald’s объявил об открытии своего заведения в Москве.

1997 - впервые в открытом космосе одновременно работали космонавты России и США Василий Циблиев и Джерри Лининджер

2000 - Германия передала России фрагменты Янтарной комнаты.