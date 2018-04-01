Тюменский район присоединился к акции "Георгиевская ленточка"
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" стартовала и в Тюменском районе. Приветствовала участников акции заместитель главы района Ольга Зимина. j
"В преддверии праздника Великой Победы эта ленточка напоминает нам о стойкости и мужестве наших родных и близких, о тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Будем достойны их подвига!", - заявила она.
На церемонии прозвучала песня-гимн "Георгиевская ленточка" в исполнении Сергея Дьяконова- Дьяченко.
Раздача первых георгиевских ленточек началась в Успенке и Перевалово. Потом акция продолжила свой путь по другим муниципальным образованиям: побывала в Червишевском, Онохинском МО, в поселках Боровский и Андреевский. В рамках акции роздано уже более десяти тысяч ленточек, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".