Тюменский район присоединился к акции "Георгиевская ленточка"

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" стартовала и в Тюменском районе. Приветствовала участников акции заместитель главы района Ольга Зимина. j

"В преддверии праздника Великой Победы эта ленточка напоминает нам о стойкости и мужестве наших родных и близких, о тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Будем достойны их подвига!", - заявила она.

На церемонии прозвучала песня-гимн "Георгиевская ленточка" в исполнении Сергея Дьяконова- Дьяченко.

Раздача первых георгиевских ленточек началась в Успенке и Перевалово. Потом акция продолжила свой путь по другим муниципальным образованиям: побывала в Червишевском, Онохинском МО, в поселках Боровский и Андреевский. В рамках акции роздано уже более десяти тысяч ленточек, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".