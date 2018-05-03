По тюменским дорогам пройдет колонна раритетной техники

фото департамента по спорту администрации Тюмени фото департамента по спорту администрации Тюмени

Автопробег раритетных автомобилей, среди которых легендарные ГАЗ-67, "Виллис", ГАЗ М-1, ГАЗ-АА, ГАЗ М-20, "Победа", "Катюша", "Прага", "Динамит", ЗИЛ-6, мотоцикл "Урал", ГАЗ-69, пройдет в Тюмени 5 мая, сообщает администрация города.

В 9 часов 30 минут начнется торжественный митинг и возложение цветов в сквере Пограничников (мкр. Казарово). Затем колонна раритетной военной техники проедет по памятным местам города. Это сквер Прощания, аллея Славы, мемориал "Вечный огонь", сквер Воздушно-десантных войск. Финиширует автоколонна в 15 часов в Комсомольском сквере (ул. Московский тракт, 22).

"В этом году в акции примет участие более семи тысяч тюменцев. Мы проедем по всем памятным местам Тюмени, проведем торжественные митинги и почтим память погибших. В 73 годовщину Великой Победы мы постарались сделать автопробег еще более ярким, масштабным, насыщенным и познавательным!", - рассказал директор детско-юношеского центра "Град" и организатор акции Эдвард Гиносян.

Также в сквере Комсомольский пройдет выставка раритетной техники и вооружения, праздничный концерт.