Выставка уникальной мастерицы открылась в Кулаково

Фото Тюменского района Фото Тюменского района

Персональная выставка местной мастерицы Галины Ломакиной открылась в селе Кулаково. Организаторами и инициаторами события стали работники культуры.

Когда красоты не хватает, ее создают сами. Русская женщина всегда, во все времена, умела украшать и себя, и свою жизнь. В селах Тюменского района, как и во всей России, проживают мастерицы, из рук которых рождается красота. Галина Ефремовна Ломакина из их числа. Как вышла на заслуженную пенсию, рукоделием занялась серьезно. Из постоянных увлечений - лоскутное шитье, вышивка, пишет "Мегатюмень".