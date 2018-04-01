Тюменские моржи меняют маршрут заплыва

Фото: департамент спорта г. Тюмени Фото: департамент спорта г. Тюмени

Традиционный заплыв любителей закаливания и зимнего плавания в День Победы на реке Туре пройдет по новому маршруту.

Если раньше "моржи" стартовали у моста Влюбленных и финишировали возле совмещенного моста на ул. Мельникайте, то теперь решено перенести старт в зону отдыха Заречных микрорайонов - от строящегося аквапарка, а финиш — к мосту на ул. Челюскинцев. Протяженность заплыва при этом останется неизменной — пять километров в холодной воде, пишет "Вслух.ру".

Как рассказал один из организаторов заплыва, член клуба закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" Юрий Неупокоев, место старта перенесли по двум причинам.

"Во-первых, раньше "моржи" основную дистанцию проплывали вдоль "безлюдных" берегов, где расположена промышленная зона и затапливаемые по весне места. Теперь же у горожан есть возможность наблюдать за стартом и финишем пловцов на набережной Тюмени и в зоне отдыха заречных микрорайонов. Кроме того, маршрут станет более безопасным", - пояснил он.

Для начинающих спортсменов по традиции возле моста Влюбленных пройдут заплывы на короткие дистанции — 25 и 300 метров. По итогам соревнований победителей в эстафете и среди марафонцев наградят дипломами и кубками.